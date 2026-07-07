SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Momentum Dorado
Edward Andr Quezada Arriagada

Momentum Dorado

Edward Andr Quezada Arriagada
Edward Andr Quezada Arriagada

Edward Andr Quezada Arriagada

0 reviews
6 weeks
0 / 0 USD
Copy for 350 USD per month
growth since 2026 -55%
ECMarkets-Live01
1:500
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
107
Profit Trades:
42 (39.25%)
Loss Trades:
65 (60.75%)
Best trade:
72.72 USD
Worst trade:
-100.05 USD
Gross Profit:
1 234.91 USD (71 971 pips)
Gross Loss:
-1 509.48 USD (70 906 pips)
Maximum consecutive wins:
5 (107.39 USD)
Maximal consecutive profit:
151.43 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
24.03%
Max deposit load:
32.92%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
22
Avg holding time:
2 hours
Recovery Factor:
-0.43
Long Trades:
46 (42.99%)
Short Trades:
61 (57.01%)
Profit Factor:
0.82
Expected Payoff:
-2.57 USD
Average Profit:
29.40 USD
Average Loss:
-23.22 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-89.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-240.71 USD (4)
Monthly growth:
-57.88%
Algo trading:
90%
Drawdown by balance:
Absolute:
477.29 USD
Maximal:
642.62 USD (96.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
96.59% (642.62 USD)
By Equity:
24.84% (88.84 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD' 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD' -275
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD' 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +72.72 USD
Worst trade: -100 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +107.39 USD
Maximal consecutive loss: -89.24 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ECMarkets-Live01" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Momentum Dorado es una señal de copytrading enfocada en operar movimientos fuertes del oro, específicamente en XAUUSD. Su objetivo es capturar impulsos de alta volatilidad en horarios estratégicos del mercado, buscando entradas precisas y salidas automatizadas con gestión de riesgo.

Es una estrategia agresiva, pensada para quienes entienden que el oro puede moverse rápido y ofrecer grandes oportunidades, pero también exige disciplina y control. No opera todo el día: espera momentos puntuales donde el mercado muestra mayor potencial de expansión.


No reviews
2026.07.18 21:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.10 08:51
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.09 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.09 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Momentum Dorado
350 USD per month
-55%
0
0
USD
225
USD
6
90%
107
39%
24%
0.81
-2.57
USD
97%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.