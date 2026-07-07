- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD'
|-275
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD'
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ECMarkets-Live01" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Momentum Dorado es una señal de copytrading enfocada en operar movimientos fuertes del oro, específicamente en XAUUSD. Su objetivo es capturar impulsos de alta volatilidad en horarios estratégicos del mercado, buscando entradas precisas y salidas automatizadas con gestión de riesgo.
Es una estrategia agresiva, pensada para quienes entienden que el oro puede moverse rápido y ofrecer grandes oportunidades, pero también exige disciplina y control. No opera todo el día: espera momentos puntuales donde el mercado muestra mayor potencial de expansión.
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