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Piyush Lalsingh Ratnu

XAUUSD PR K1M

Piyush Lalsingh Ratnu
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Piyush Lalsingh Ratnu

Piyush Ratnu is an independent forex market analyst & trader with core expertise in XAUUSD/Spot Gold.
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Надежность
7 недель
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прирост с 2026 20%
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1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 667
Прибыльных трейдов:
2 167 (81.25%)
Убыточных трейдов:
500 (18.75%)
Лучший трейд:
677.25 USD
Худший трейд:
-1 926.50 USD
Общая прибыль:
9 711.76 USD (4 825 307 pips)
Общий убыток:
-7 096.83 USD (215 859 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (98.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
677.80 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
38.34%
Макс. загрузка депозита:
5.64%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
638
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
2 468 (92.54%)
Коротких трейдов:
199 (7.46%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
4.48 USD
Средний убыток:
-14.19 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-29.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 162.00 USD (2)
Прирост в месяц:
7.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
2 501.95 USD (15.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.59% (2 502.30 USD)
По эквити:
15.33% (3 411.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD_CASH 2644
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD_CASH 2.9K
USDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD_CASH 62K
USDJPY 31
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +677.25 USD
Худший трейд: -1 927 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +98.73 USD
Макс. убыток в серии: -29.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KIRAMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Based on Analysis by Piyush Ratnu's Spot Gold Market Research and Analysis.

The content provided by Piyush Ratnu & his associates is for educational purposes only. Financial instruments that are traded on leverage carry a high level of risk and you could lose more than your deposits. Do not risk more than you can afford to lose. There are no guarantees of profit or freedom from loss in Foreign Exchange and Spot Metal Trading. Piyush Ratnu or his associates will not be responsible for any losses. YOU are fully responsible for any investment decisions you make. You should NOT rely solely upon the information or opinions that you read here. WE DO NOT PROMOTE/RECOMMEND ANY FOREX BROKER.

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2026.07.24 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 04:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 03:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 03:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 20:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 20:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
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USD
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2 667
81%
38%
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