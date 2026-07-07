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Сигналы / MetaTrader 5 / Vini DT MT5 v2
Vinicius Pereira De Oliveira

Vini DT MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 продукта 5 сигналов 6 кодов 11 тем 1898 комментариев
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 -9%
ActivTradesMarkets-Server
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
12 (21.05%)
Убыточных трейдов:
45 (78.95%)
Лучший трейд:
6.61 USD
Худший трейд:
-4.93 USD
Общая прибыль:
16.13 USD (7 780 pips)
Общий убыток:
-80.97 USD (33 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.19 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.59
Торговая активность:
20.38%
Макс. загрузка депозита:
14.65%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
32 (56.14%)
Коротких трейдов:
25 (43.86%)
Профит фактор:
0.20
Мат. ожидание:
-1.14 USD
Средняя прибыль:
1.34 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-15.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.74 USD (14)
Прирост в месяц:
-9.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.03 USD
Максимальная:
78.78 USD (10.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.88% (78.78 USD)
По эквити:
1.58% (10.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 15
PINS.US 10
USDCAD 9
DIS.US 8
INCY.US 5
HD.US 4
ADSK.US 2
ROKU.US 2
YELP.US 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD -23
PINS.US -4
USDCAD -9
DIS.US -13
INCY.US -14
HD.US 0
ADSK.US -3
ROKU.US -7
YELP.US 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD -2.3K
PINS.US -746
USDCAD -1.3K
DIS.US -6.7K
INCY.US -10K
HD.US -522
ADSK.US -3.6K
ROKU.US -2.2K
YELP.US 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.61 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3.75 USD
Макс. убыток в серии: -15.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Expert Advisor Monitoring.
Нет отзывов
2026.07.29 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 22:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 20:48
Share of trading days is too low
2026.07.07 20:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 14:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 14:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 14:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vini DT MT5 v2
999 USD в месяц
-9%
0
0
USD
655
USD
5
100%
57
21%
20%
0.19
-1.14
USD
11%
1:200
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