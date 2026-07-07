- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
12 (21.05%)
Убыточных трейдов:
45 (78.95%)
Лучший трейд:
6.61 USD
Худший трейд:
-4.93 USD
Общая прибыль:
16.13 USD (7 780 pips)
Общий убыток:
-80.97 USD (33 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.19 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.59
Торговая активность:
20.38%
Макс. загрузка депозита:
14.65%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
32 (56.14%)
Коротких трейдов:
25 (43.86%)
Профит фактор:
0.20
Мат. ожидание:
-1.14 USD
Средняя прибыль:
1.34 USD
Средний убыток:
-1.80 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-15.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.74 USD (14)
Прирост в месяц:
-9.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.03 USD
Максимальная:
78.78 USD (10.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.88% (78.78 USD)
По эквити:
1.58% (10.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|15
|PINS.US
|10
|USDCAD
|9
|DIS.US
|8
|INCY.US
|5
|HD.US
|4
|ADSK.US
|2
|ROKU.US
|2
|YELP.US
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|-23
|PINS.US
|-4
|USDCAD
|-9
|DIS.US
|-13
|INCY.US
|-14
|HD.US
|0
|ADSK.US
|-3
|ROKU.US
|-7
|YELP.US
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|-2.3K
|PINS.US
|-746
|USDCAD
|-1.3K
|DIS.US
|-6.7K
|INCY.US
|-10K
|HD.US
|-522
|ADSK.US
|-3.6K
|ROKU.US
|-2.2K
|YELP.US
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.61 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3.75 USD
Макс. убыток в серии: -15.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Expert Advisor Monitoring.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
655
USD
USD
5
100%
57
21%
20%
0.19
-1.14
USD
USD
11%
1:200