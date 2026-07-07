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Vinicius Pereira De Oliveira

Vini DT MT5 v2

Vinicius Pereira De Oliveira
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Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 产品 5 信号 6 代码 11 主题 1898 评论
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交易:
57
盈利交易:
12 (21.05%)
亏损交易:
45 (78.95%)
最好交易:
6.61 USD
最差交易:
-4.93 USD
毛利:
16.13 USD (7 780 pips)
毛利亏损:
-80.97 USD (33 230 pips)
最大连续赢利:
6 (3.75 USD)
最大连续盈利:
10.19 USD (2)
夏普比率:
-0.59
交易活动:
20.38%
最大入金加载:
14.65%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.82
长期交易:
32 (56.14%)
短期交易:
25 (43.86%)
利润因子:
0.20
预期回报:
-1.14 USD
平均利润:
1.34 USD
平均损失:
-1.80 USD
最大连续失误:
15 (-15.33 USD)
最大连续亏损:
-33.74 USD (14)
每月增长:
-9.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
75.03 USD
最大值:
78.78 USD (10.88%)
相对跌幅:
结余:
10.88% (78.78 USD)
净值:
1.58% (10.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 15
PINS.US 10
USDCAD 9
DIS.US 8
INCY.US 5
HD.US 4
ADSK.US 2
ROKU.US 2
YELP.US 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD -23
PINS.US -4
USDCAD -9
DIS.US -13
INCY.US -14
HD.US 0
ADSK.US -3
ROKU.US -7
YELP.US 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD -2.3K
PINS.US -746
USDCAD -1.3K
DIS.US -6.7K
INCY.US -10K
HD.US -522
ADSK.US -3.6K
ROKU.US -2.2K
YELP.US 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +6.61 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 14
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Expert Advisor Monitoring.
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2026.07.29 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.23 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 22:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 20:48
Share of trading days is too low
2026.07.07 20:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 14:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 14:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 14:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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