- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
12 (21.05%)
亏损交易:
45 (78.95%)
最好交易:
6.61 USD
最差交易:
-4.93 USD
毛利:
16.13 USD (7 780 pips)
毛利亏损:
-80.97 USD (33 230 pips)
最大连续赢利:
6 (3.75 USD)
最大连续盈利:
10.19 USD (2)
夏普比率:
-0.59
交易活动:
20.38%
最大入金加载:
14.65%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.82
长期交易:
32 (56.14%)
短期交易:
25 (43.86%)
利润因子:
0.20
预期回报:
-1.14 USD
平均利润:
1.34 USD
平均损失:
-1.80 USD
最大连续失误:
15 (-15.33 USD)
最大连续亏损:
-33.74 USD (14)
每月增长:
-9.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
75.03 USD
最大值:
78.78 USD (10.88%)
相对跌幅:
结余:
10.88% (78.78 USD)
净值:
1.58% (10.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|15
|PINS.US
|10
|USDCAD
|9
|DIS.US
|8
|INCY.US
|5
|HD.US
|4
|ADSK.US
|2
|ROKU.US
|2
|YELP.US
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|-23
|PINS.US
|-4
|USDCAD
|-9
|DIS.US
|-13
|INCY.US
|-14
|HD.US
|0
|ADSK.US
|-3
|ROKU.US
|-7
|YELP.US
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|-2.3K
|PINS.US
|-746
|USDCAD
|-1.3K
|DIS.US
|-6.7K
|INCY.US
|-10K
|HD.US
|-522
|ADSK.US
|-3.6K
|ROKU.US
|-2.2K
|YELP.US
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.61 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +3.75 USD
最大连续亏损: -15.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-9%
0
0
USD
USD
655
USD
USD
5
100%
57
21%
20%
0.19
-1.14
USD
USD
11%
1:200