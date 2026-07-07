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Сигналы / MetaTrader 5 / MDMS 97 7
Dmitrii Solovei

MDMS 97 7

Dmitrii Solovei
Dmitrii Solovei

Dmitrii Solovei

28 комментариев
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
34 (59.64%)
Убыточных трейдов:
23 (40.35%)
Лучший трейд:
118.96 USD
Худший трейд:
-108.52 USD
Общая прибыль:
1 213.99 USD (67 019 pips)
Общий убыток:
-878.41 USD (48 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (244.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
244.27 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
45.37%
Макс. загрузка депозита:
86.43%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
21 (36.84%)
Коротких трейдов:
36 (63.16%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
5.89 USD
Средняя прибыль:
35.71 USD
Средний убыток:
-38.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-314.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-314.27 USD (5)
Прирост в месяц:
27.93%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.77 USD
Максимальная:
314.27 USD (18.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.22% (314.27 USD)
По эквити:
6.03% (92.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 52
GBPUSDrfd 3
USDCHFrfd 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd 299
GBPUSDrfd 29
USDCHFrfd 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd 19K
GBPUSDrfd 84
USDCHFrfd 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +118.96 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +244.27 USD
Макс. убыток в серии: -314.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Алгоритмическая торговля
Нет отзывов
2026.08.10 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 09:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.07 08:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.07 07:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 16:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 14:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 15:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.05 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 06:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 04:54
Share of trading days is too low
2026.07.08 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.08 03:54
Share of trading days is too low
2026.07.08 03:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 13:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 13:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MDMS 97 7
100 USD в месяц
31%
0
0
USD
1.4K
USD
5
66%
57
59%
45%
1.38
5.89
USD
18%
1:40
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