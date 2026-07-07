- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
34 (59.64%)
Убыточных трейдов:
23 (40.35%)
Лучший трейд:
118.96 USD
Худший трейд:
-108.52 USD
Общая прибыль:
1 213.99 USD (67 019 pips)
Общий убыток:
-878.41 USD (48 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (244.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
244.27 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
45.37%
Макс. загрузка депозита:
86.43%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
21 (36.84%)
Коротких трейдов:
36 (63.16%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
5.89 USD
Средняя прибыль:
35.71 USD
Средний убыток:
-38.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-314.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-314.27 USD (5)
Прирост в месяц:
27.93%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.77 USD
Максимальная:
314.27 USD (18.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.22% (314.27 USD)
По эквити:
6.03% (92.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|52
|GBPUSDrfd
|3
|USDCHFrfd
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|299
|GBPUSDrfd
|29
|USDCHFrfd
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|19K
|GBPUSDrfd
|84
|USDCHFrfd
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +118.96 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +244.27 USD
Макс. убыток в серии: -314.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Алгоритмическая торговля
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
66%
57
59%
45%
1.38
5.89
USD
USD
18%
1:40