- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
36 (56.25%)
亏损交易:
28 (43.75%)
最好交易:
118.96 USD
最差交易:
-108.52 USD
毛利:
1 319.79 USD (69 662 pips)
毛利亏损:
-983.65 USD (50 908 pips)
最大连续赢利:
9 (244.27 USD)
最大连续盈利:
244.27 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
42.15%
最大入金加载:
86.43%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.07
长期交易:
21 (32.81%)
短期交易:
43 (67.19%)
利润因子:
1.34
预期回报:
5.25 USD
平均利润:
36.66 USD
平均损失:
-35.13 USD
最大连续失误:
5 (-314.27 USD)
最大连续亏损:
-314.27 USD (5)
每月增长:
38.30%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
54.77 USD
最大值:
314.27 USD (18.22%)
相对跌幅:
结余:
18.22% (314.27 USD)
净值:
6.03% (92.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|59
|GBPUSDrfd
|3
|USDCHFrfd
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|300
|GBPUSDrfd
|29
|USDCHFrfd
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|19K
|GBPUSDrfd
|84
|USDCHFrfd
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +118.96 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +244.27 USD
最大连续亏损: -314.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Алгоритмическая торговля
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
31%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
68%
64
56%
42%
1.34
5.25
USD
USD
18%
1:40