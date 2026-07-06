- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
34 (43.58%)
Убыточных трейдов:
44 (56.41%)
Лучший трейд:
64.00 USD
Худший трейд:
-114.93 USD
Общая прибыль:
966.30 USD (58 133 pips)
Общий убыток:
-1 313.48 USD (64 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (238.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.32 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
39.61%
Макс. загрузка депозита:
1.57%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
39 (50.00%)
Коротких трейдов:
39 (50.00%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-4.45 USD
Средняя прибыль:
28.42 USD
Средний убыток:
-29.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-176.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-176.82 USD (6)
Прирост в месяц:
-1.37%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
767.90 USD
Максимальная:
767.90 USD (15.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.36% (767.90 USD)
По эквити:
2.24% (104.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|-347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|-6.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +64.00 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +238.32 USD
Макс. убыток в серии: -176.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
6
96%
78
43%
40%
0.73
-4.45
USD
USD
15%
1:400