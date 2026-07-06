- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
34 (42.50%)
亏损交易:
46 (57.50%)
最好交易:
64.00 USD
最差交易:
-114.93 USD
毛利:
966.30 USD (58 133 pips)
毛利亏损:
-1 365.23 USD (70 141 pips)
最大连续赢利:
8 (238.32 USD)
最大连续盈利:
238.32 USD (8)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
37.61%
最大入金加载:
1.57%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.52
长期交易:
41 (51.25%)
短期交易:
39 (48.75%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-4.99 USD
平均利润:
28.42 USD
平均损失:
-29.68 USD
最大连续失误:
6 (-176.82 USD)
最大连续亏损:
-176.82 USD (6)
每月增长:
0.45%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
767.90 USD
最大值:
767.90 USD (15.36%)
相对跌幅:
结余:
15.36% (767.90 USD)
净值:
2.24% (104.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|-399
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.00 USD
最差交易: -115 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +238.32 USD
最大连续亏损: -176.82 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
6
96%
80
42%
38%
0.70
-4.99
USD
USD
15%
1:400