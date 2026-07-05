- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
247
Прибыльных трейдов:
231 (93.52%)
Убыточных трейдов:
16 (6.48%)
Лучший трейд:
420.05 USD
Худший трейд:
-594.53 USD
Общая прибыль:
4 025.51 USD (52 008 pips)
Общий убыток:
-5 788.18 USD (53 254 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (597.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 894.37 USD (74)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
13.07%
Макс. загрузка депозита:
12.92%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
65 (26.32%)
Коротких трейдов:
182 (73.68%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-7.14 USD
Средняя прибыль:
17.43 USD
Средний убыток:
-361.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 518.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 567.16 USD (3)
Прирост в месяц:
-17.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 782.18 USD
Максимальная:
2 346.44 USD (150.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.67% (2 344.92 USD)
По эквити:
23.62% (1 583.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +420.05 USD
Худший трейд: -595 USD
Макс. серия выигрышей: 74
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +597.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 518.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
575
USD
USD
6
100%
247
93%
13%
0.69
-7.14
USD
USD
30%
1:500