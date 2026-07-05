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Сигналы / MetaTrader 5 / MpaeM
Mehmet Binbuga

MpaeM

Mehmet Binbuga
Mehmet Binbuga

Mehmet Binbuga

Здравствуйте, предприимчивые инвесторы.
Я был инвестором на валютных рынках около 10 лет. Условием успеха на этом рынке является получение регулярного дохода с минимальным падением и минимальным балансом. Стратегия, которая выигрывает каждый месяц, является лучшей стратегией.
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -11%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
247
Прибыльных трейдов:
231 (93.52%)
Убыточных трейдов:
16 (6.48%)
Лучший трейд:
420.05 USD
Худший трейд:
-594.53 USD
Общая прибыль:
4 025.51 USD (52 008 pips)
Общий убыток:
-5 788.18 USD (53 254 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (597.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 894.37 USD (74)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
13.07%
Макс. загрузка депозита:
12.92%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
65 (26.32%)
Коротких трейдов:
182 (73.68%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-7.14 USD
Средняя прибыль:
17.43 USD
Средний убыток:
-361.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 518.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 567.16 USD (3)
Прирост в месяц:
-17.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 782.18 USD
Максимальная:
2 346.44 USD (150.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.67% (2 344.92 USD)
По эквити:
23.62% (1 583.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 247
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +420.05 USD
Худший трейд: -595 USD
Макс. серия выигрышей: 74
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +597.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 518.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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Нет отзывов
2026.08.10 02:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 00:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 09:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.09 09:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 09:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.06 09:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 08:09
Share of trading days is too low
2026.07.06 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.06 08:09
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.06 07:07
Share of trading days is too low
2026.07.06 07:07
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.06 07:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.05 23:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.05 23:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MpaeM
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
575
USD
6
100%
247
93%
13%
0.69
-7.14
USD
30%
1:500
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