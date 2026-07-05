- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
20 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
18.90 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
200.66 USD (4 511 pips)
Общий убыток:
-1.66 USD
Макс. серия выигрышей:
20 (200.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.66 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
1.87
Торговая активность:
0.88%
Макс. загрузка депозита:
15.18%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
1990.00
Длинных трейдов:
9 (45.00%)
Коротких трейдов:
11 (55.00%)
Профит фактор:
120.88
Мат. ожидание:
10.03 USD
Средняя прибыль:
10.03 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
16.37%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
0.10 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.06 USD)
По эквити:
3.67% (50.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.90 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +200.66 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageTradingLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
100%
20
100%
1%
120.87
10.03
USD
USD
4%
1:500