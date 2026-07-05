- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
21 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
18.90 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
216.74 USD (4 780 pips)
毛利亏损:
-1.78 USD
最大连续赢利:
21 (216.74 USD)
最大连续盈利:
216.74 USD (21)
夏普比率:
1.92
交易活动:
0.88%
最大入金加载:
15.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
1791.33
长期交易:
10 (47.62%)
短期交易:
11 (52.38%)
利润因子:
121.76
预期回报:
10.32 USD
平均利润:
10.32 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
17.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
0.12 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.06 USD)
净值:
3.67% (50.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|215
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.90 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +216.74 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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成长
订阅者
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
21
100%
1%
121.76
10.32
USD
USD
4%
1:500