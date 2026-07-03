- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
2.23 USD
Худший трейд:
-0.88 USD
Общая прибыль:
5.36 USD (43 845 pips)
Общий убыток:
-1.84 USD (1 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.79 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
1.51%
Макс. загрузка депозита:
12.40%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
12 (80.00%)
Коротких трейдов:
3 (20.00%)
Профит фактор:
2.91
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.61 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.88 USD (1)
Прирост в месяц:
6.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.67 USD
Максимальная:
0.88 USD (3.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.96% (0.88 USD)
По эквити:
4.00% (0.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|XAUEUR
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-1
|XAUEUR
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|42K
|GBPUSD
|-83
|EURUSD
|-79
|XAUEUR
|82
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.23 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1.41 USD
Макс. убыток в серии: -0.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 7
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
6
0%
15
80%
2%
2.91
0.23
USD
USD
4%
1:500