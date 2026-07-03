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Сигналы / MetaTrader 5 / Lehman Brothers
Mykhailo Manchenko

Lehman Brothers

Mykhailo Manchenko
Mykhailo Manchenko

Mykhailo Manchenko

Patience and Calmness
2 темы 21 комментарий
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
2.23 USD
Худший трейд:
-0.88 USD
Общая прибыль:
5.36 USD (43 845 pips)
Общий убыток:
-1.84 USD (1 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (1.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.79 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
1.51%
Макс. загрузка депозита:
12.40%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
4.00
Длинных трейдов:
12 (80.00%)
Коротких трейдов:
3 (20.00%)
Профит фактор:
2.91
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.61 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.88 USD (1)
Прирост в месяц:
6.93%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.67 USD
Максимальная:
0.88 USD (3.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.96% (0.88 USD)
По эквити:
4.00% (0.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 11
GBPUSD 2
EURUSD 1
XAUEUR 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 4
GBPUSD -1
EURUSD -1
XAUEUR 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 42K
GBPUSD -83
EURUSD -79
XAUEUR 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.23 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1.41 USD
Макс. убыток в серии: -0.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 7
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Нет отзывов
2026.08.08 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.08 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.02 02:55
Share of trading days is too low
2026.08.02 01:55
Share of trading days is too low
2026.08.01 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.01 19:53
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 15:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.18 12:43
Share of trading days is too low
2026.07.18 11:43
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 12.5% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.18 10:41
Share of trading days is too low
2026.07.17 21:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.17 18:31
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 19:29
Share of trading days is too low
2026.07.03 19:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.03 18:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 18:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 18:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.03 18:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.03 18:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lehman Brothers
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
2
USD
6
0%
15
80%
2%
2.91
0.23
USD
4%
1:500
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