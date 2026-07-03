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信号 / MetaTrader 5 / Lehman Brothers
Mykhailo Manchenko

Lehman Brothers

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Patience and Calmness
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ICMarketsSC-MT5-3
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交易:
15
盈利交易:
12 (80.00%)
亏损交易:
3 (20.00%)
最好交易:
2.23 USD
最差交易:
-0.88 USD
毛利:
5.36 USD (43 845 pips)
毛利亏损:
-1.84 USD (1 881 pips)
最大连续赢利:
6 (1.41 USD)
最大连续盈利:
2.79 USD (4)
夏普比率:
0.32
交易活动:
1.51%
最大入金加载:
12.40%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
4.00
长期交易:
12 (80.00%)
短期交易:
3 (20.00%)
利润因子:
2.91
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
0.45 USD
平均损失:
-0.61 USD
最大连续失误:
1 (-0.88 USD)
最大连续亏损:
-0.88 USD (1)
每月增长:
6.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.67 USD
最大值:
0.88 USD (3.96%)
相对跌幅:
结余:
3.96% (0.88 USD)
净值:
4.00% (0.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 11
GBPUSD 2
EURUSD 1
XAUEUR 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 4
GBPUSD -1
EURUSD -1
XAUEUR 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 42K
GBPUSD -83
EURUSD -79
XAUEUR 82
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.23 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.41 USD
最大连续亏损: -0.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.08 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.08 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.02 02:55
Share of trading days is too low
2026.08.02 01:55
Share of trading days is too low
2026.08.01 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.01 19:53
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 15:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.18 12:43
Share of trading days is too low
2026.07.18 11:43
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 12.5% of days out of the 16 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.18 10:41
Share of trading days is too low
2026.07.17 21:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.17 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.17 18:31
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 19:29
Share of trading days is too low
2026.07.03 19:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.03 18:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 18:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 18:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.03 18:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.03 18:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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