- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
12 (80.00%)
亏损交易:
3 (20.00%)
最好交易:
2.23 USD
最差交易:
-0.88 USD
毛利:
5.36 USD (43 845 pips)
毛利亏损:
-1.84 USD (1 881 pips)
最大连续赢利:
6 (1.41 USD)
最大连续盈利:
2.79 USD (4)
夏普比率:
0.32
交易活动:
1.51%
最大入金加载:
12.40%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
4.00
长期交易:
12 (80.00%)
短期交易:
3 (20.00%)
利润因子:
2.91
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
0.45 USD
平均损失:
-0.61 USD
最大连续失误:
1 (-0.88 USD)
最大连续亏损:
-0.88 USD (1)
每月增长:
6.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.67 USD
最大值:
0.88 USD (3.96%)
相对跌幅:
结余:
3.96% (0.88 USD)
净值:
4.00% (0.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|XAUEUR
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-1
|XAUEUR
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|42K
|GBPUSD
|-83
|EURUSD
|-79
|XAUEUR
|82
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.23 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.41 USD
最大连续亏损: -0.88 USD
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交易
赢%
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预期回报
提取
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每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
6
0%
15
80%
2%
2.91
0.23
USD
USD
4%
1:500