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Сигналы / MetaTrader 4 / Bluecandle Usdt
Waiza Batool

Bluecandle Usdt

Waiza Batool
Waiza Batool

Waiza Batool

0 отзывов
Надежность
6 недель
1 / 105 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 12%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
69 (51.49%)
Убыточных трейдов:
65 (48.51%)
Лучший трейд:
34.06 USD
Худший трейд:
-18.00 USD
Общая прибыль:
422.23 USD (8 587 pips)
Общий убыток:
-177.51 USD (8 176 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (29.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.92 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
70.33%
Макс. загрузка депозита:
14.45%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
6.91
Длинных трейдов:
69 (51.49%)
Коротких трейдов:
65 (48.51%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
6.12 USD
Средний убыток:
-2.73 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.24 USD (5)
Прирост в месяц:
9.33%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.98 USD
Максимальная:
35.39 USD (1.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.62% (35.39 USD)
По эквити:
5.22% (108.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 245
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 411
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.06 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +29.36 USD
Макс. убыток в серии: -24.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is the best signal ever if you have subscribe with me ,, i will gurrentee you ,, you have satisfied with my strategy ,, my strategy is slow and steady win the race
Нет отзывов
2026.07.08 08:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.06 17:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.06 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 16:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.06 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.03 12:09
Share of trading days is too low
2026.07.03 12:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.03 12:09
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.03 11:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 11:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 11:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.03 11:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.03 11:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bluecandle Usdt
30 USD в месяц
12%
1
105
USD
2.1K
USD
6
98%
134
51%
70%
2.37
1.83
USD
5%
1:500
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