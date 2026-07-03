- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
134
Прибыльных трейдов:
69 (51.49%)
Убыточных трейдов:
65 (48.51%)
Лучший трейд:
34.06 USD
Худший трейд:
-18.00 USD
Общая прибыль:
422.23 USD (8 587 pips)
Общий убыток:
-177.51 USD (8 176 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (29.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.92 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
70.33%
Макс. загрузка депозита:
14.45%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
6.91
Длинных трейдов:
69 (51.49%)
Коротких трейдов:
65 (48.51%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
6.12 USD
Средний убыток:
-2.73 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-24.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.24 USD (5)
Прирост в месяц:
9.33%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.98 USD
Максимальная:
35.39 USD (1.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.62% (35.39 USD)
По эквити:
5.22% (108.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|245
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|411
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.06 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +29.36 USD
Макс. убыток в серии: -24.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is the best signal ever if you have subscribe with me ,, i will gurrentee you ,, you have satisfied with my strategy ,, my strategy is slow and steady win the race
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
1
105
USD
USD
2.1K
USD
USD
6
98%
134
51%
70%
2.37
1.83
USD
USD
5%
1:500