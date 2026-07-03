- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
134
盈利交易:
69 (51.49%)
亏损交易:
65 (48.51%)
最好交易:
34.06 USD
最差交易:
-18.00 USD
毛利:
422.23 USD (8 587 pips)
毛利亏损:
-177.51 USD (8 176 pips)
最大连续赢利:
9 (29.36 USD)
最大连续盈利:
57.92 USD (3)
夏普比率:
0.26
交易活动:
72.37%
最大入金加载:
14.45%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
21 小时
采收率:
6.91
长期交易:
69 (51.49%)
短期交易:
65 (48.51%)
利润因子:
2.38
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
6.12 USD
平均损失:
-2.73 USD
最大连续失误:
7 (-24.42 USD)
最大连续亏损:
-25.24 USD (5)
每月增长:
9.33%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
17.98 USD
最大值:
35.39 USD (1.59%)
相对跌幅:
结余:
1.62% (35.39 USD)
净值:
5.22% (108.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDr
|245
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDr
|411
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.06 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +29.36 USD
最大连续亏损: -24.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
1
105
USD
USD
2.1K
USD
USD
6
98%
134
51%
72%
2.37
1.83
USD
USD
5%
1:500