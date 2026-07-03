- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
30 (42.85%)
Убыточных трейдов:
40 (57.14%)
Лучший трейд:
168.25 USD
Худший трейд:
-102.56 USD
Общая прибыль:
1 587.39 USD (61 259 pips)
Общий убыток:
-1 524.73 USD (92 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (150.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
426.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
6.39%
Макс. загрузка депозита:
41.93%
Последний трейд:
26 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
34 (48.57%)
Коротких трейдов:
36 (51.43%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
52.91 USD
Средний убыток:
-38.12 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-286.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-286.65 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92.88 USD
Максимальная:
375.50 USD (3.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.70% (375.50 USD)
По эквити:
0.90% (89.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|NACUSD.c
|21
|USOIL.c
|9
|XAGUSD
|5
|UKOIL.c
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-15
|NACUSD.c
|-71
|USOIL.c
|-202
|XAGUSD
|213
|UKOIL.c
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.6K
|NACUSD.c
|-34K
|USOIL.c
|-2K
|XAGUSD
|1.3K
|UKOIL.c
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +168.25 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +150.86 USD
Макс. убыток в серии: -286.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Upcomers-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
rell funded akun
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
3
0%
70
42%
6%
1.04
0.90
USD
USD
4%
1:100