- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
30 (42.85%)
亏损交易:
40 (57.14%)
最好交易:
168.25 USD
最差交易:
-102.56 USD
毛利:
1 587.39 USD (61 259 pips)
毛利亏损:
-1 524.73 USD (92 896 pips)
最大连续赢利:
5 (150.86 USD)
最大连续盈利:
426.05 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
6.39%
最大入金加载:
41.93%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.17
长期交易:
34 (48.57%)
短期交易:
36 (51.43%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
52.91 USD
平均损失:
-38.12 USD
最大连续失误:
6 (-286.65 USD)
最大连续亏损:
-286.65 USD (6)
每月增长:
-1.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
92.88 USD
最大值:
375.50 USD (3.60%)
相对跌幅:
结余:
3.70% (375.50 USD)
净值:
0.90% (89.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|NACUSD.c
|21
|USOIL.c
|9
|XAGUSD
|5
|UKOIL.c
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-15
|NACUSD.c
|-71
|USOIL.c
|-202
|XAGUSD
|213
|UKOIL.c
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.6K
|NACUSD.c
|-34K
|USOIL.c
|-2K
|XAGUSD
|1.3K
|UKOIL.c
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +168.25 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +150.86 USD
最大连续亏损: -286.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Upcomers-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
3
0%
70
42%
6%
1.04
0.90
USD
USD
4%
1:100