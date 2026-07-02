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Сигналы / MetaTrader 5 / TRon 1lev40
Vsevolod Morozov

TRon 1lev40

Vsevolod Morozov
Vsevolod Morozov

Vsevolod Morozov

Narm
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -32%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
61 (59.22%)
Убыточных трейдов:
42 (40.78%)
Лучший трейд:
43.78 USD
Худший трейд:
-348.53 USD
Общая прибыль:
389.66 USD (13 958 pips)
Общий убыток:
-1 268.24 USD (32 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (29.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
48.50%
Макс. загрузка депозита:
102.21%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
51 (49.51%)
Коротких трейдов:
52 (50.49%)
Профит фактор:
0.31
Мат. ожидание:
-8.53 USD
Средняя прибыль:
6.39 USD
Средний убыток:
-30.20 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-745.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-745.14 USD (8)
Прирост в месяц:
-29.74%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
878.96 USD
Максимальная:
908.78 USD (32.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.69% (908.78 USD)
По эквити:
26.01% (676.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 37
AUDCADrfd 24
EURUSDrfd 21
GBPUSDrfd 15
USDJPYrfd 5
CHFJPYrfd 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd -229
AUDCADrfd -8
EURUSDrfd 34
GBPUSDrfd -663
USDJPYrfd -3
CHFJPYrfd -9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd -16K
AUDCADrfd 537
EURUSDrfd 232
GBPUSDrfd -3.6K
USDJPYrfd 9
CHFJPYrfd -140
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.78 USD
Худший трейд: -349 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +29.58 USD
Макс. убыток в серии: -745.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.06 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 03:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 01:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.02 16:49
Share of trading days is too low
2026.07.02 16:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.02 16:49
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.02 15:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 15:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 15:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.02 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.02 15:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TRon 1lev40
50 USD в месяц
-32%
0
0
USD
1.9K
USD
6
84%
103
59%
49%
0.30
-8.53
USD
33%
1:40
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