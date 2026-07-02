- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
61 (59.22%)
Убыточных трейдов:
42 (40.78%)
Лучший трейд:
43.78 USD
Худший трейд:
-348.53 USD
Общая прибыль:
389.66 USD (13 958 pips)
Общий убыток:
-1 268.24 USD (32 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (29.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
48.50%
Макс. загрузка депозита:
102.21%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
51 (49.51%)
Коротких трейдов:
52 (50.49%)
Профит фактор:
0.31
Мат. ожидание:
-8.53 USD
Средняя прибыль:
6.39 USD
Средний убыток:
-30.20 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-745.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-745.14 USD (8)
Прирост в месяц:
-29.74%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
878.96 USD
Максимальная:
908.78 USD (32.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.69% (908.78 USD)
По эквити:
26.01% (676.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|37
|AUDCADrfd
|24
|EURUSDrfd
|21
|GBPUSDrfd
|15
|USDJPYrfd
|5
|CHFJPYrfd
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|-229
|AUDCADrfd
|-8
|EURUSDrfd
|34
|GBPUSDrfd
|-663
|USDJPYrfd
|-3
|CHFJPYrfd
|-9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|-16K
|AUDCADrfd
|537
|EURUSDrfd
|232
|GBPUSDrfd
|-3.6K
|USDJPYrfd
|9
|CHFJPYrfd
|-140
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.78 USD
Худший трейд: -349 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +29.58 USD
Макс. убыток в серии: -745.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-32%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
6
84%
103
59%
49%
0.30
-8.53
USD
USD
33%
1:40