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Vsevolod Morozov

TRon 1lev40

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Narm
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162
盈利交易:
82 (50.61%)
亏损交易:
80 (49.38%)
最好交易:
43.78 USD
最差交易:
-348.53 USD
毛利:
447.77 USD (19 822 pips)
毛利亏损:
-1 394.45 USD (43 044 pips)
最大连续赢利:
7 (29.58 USD)
最大连续盈利:
130.30 USD (6)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
64.65%
最大入金加载:
102.21%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
84
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.97
长期交易:
84 (51.85%)
短期交易:
78 (48.15%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-5.84 USD
平均利润:
5.46 USD
平均损失:
-17.43 USD
最大连续失误:
11 (-38.22 USD)
最大连续亏损:
-745.14 USD (8)
每月增长:
-34.97%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
946.68 USD
最大值:
976.50 USD (35.13%)
相对跌幅:
结余:
35.13% (976.50 USD)
净值:
26.01% (676.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDrfd 87
AUDCADrfd 27
EURUSDrfd 24
GBPUSDrfd 18
USDJPYrfd 5
CHFJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDrfd -270
AUDCADrfd -29
EURUSDrfd 32
GBPUSDrfd -668
USDJPYrfd -3
CHFJPYrfd -9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDrfd -20K
AUDCADrfd 416
EURUSDrfd 75
GBPUSDrfd -4K
USDJPYrfd 9
CHFJPYrfd -140
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.06 04:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 03:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 01:55
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.02 16:49
Share of trading days is too low
2026.07.02 16:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.02 16:49
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.02 15:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 15:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 15:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.02 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.02 15:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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