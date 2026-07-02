- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
162
盈利交易:
82 (50.61%)
亏损交易:
80 (49.38%)
最好交易:
43.78 USD
最差交易:
-348.53 USD
毛利:
447.77 USD (19 822 pips)
毛利亏损:
-1 394.45 USD (43 044 pips)
最大连续赢利:
7 (29.58 USD)
最大连续盈利:
130.30 USD (6)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
64.65%
最大入金加载:
102.21%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
84
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.97
长期交易:
84 (51.85%)
短期交易:
78 (48.15%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-5.84 USD
平均利润:
5.46 USD
平均损失:
-17.43 USD
最大连续失误:
11 (-38.22 USD)
最大连续亏损:
-745.14 USD (8)
每月增长:
-34.97%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
946.68 USD
最大值:
976.50 USD (35.13%)
相对跌幅:
结余:
35.13% (976.50 USD)
净值:
26.01% (676.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|87
|AUDCADrfd
|27
|EURUSDrfd
|24
|GBPUSDrfd
|18
|USDJPYrfd
|5
|CHFJPYrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|-270
|AUDCADrfd
|-29
|EURUSDrfd
|32
|GBPUSDrfd
|-668
|USDJPYrfd
|-3
|CHFJPYrfd
|-9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|-20K
|AUDCADrfd
|416
|EURUSDrfd
|75
|GBPUSDrfd
|-4K
|USDJPYrfd
|9
|CHFJPYrfd
|-140
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.78 USD
最差交易: -349 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +29.58 USD
最大连续亏损: -38.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-34%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
6
89%
162
50%
65%
0.32
-5.84
USD
USD
35%
1:40