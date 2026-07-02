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Сигналы / MetaTrader 4 / HedGinG GACJ C
Quan Hui Guo

HedGinG GACJ C

Quan Hui Guo
Quan Hui Guo

Quan Hui Guo

本人是一个自由交易员，欢迎指导。
2 темы
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 331%
ECMarkets-Live05
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
608
Прибыльных трейдов:
362 (59.53%)
Убыточных трейдов:
246 (40.46%)
Лучший трейд:
32.37 USD
Худший трейд:
-29.35 USD
Общая прибыль:
1 776.13 USD (167 554 pips)
Общий убыток:
-955.79 USD (119 624 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (38.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.33 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
96.26%
Макс. загрузка депозита:
12.83%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
17.46
Длинных трейдов:
316 (51.97%)
Коротких трейдов:
292 (48.03%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
4.91 USD
Средний убыток:
-3.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.91 USD (2)
Прирост в месяц:
24.67%
Годовой прогноз:
299.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.98 USD (3.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.75% (46.98 USD)
По эквити:
41.36% (478.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 317
GBPAUD 291
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 529
GBPAUD 292
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY 43K
GBPAUD 5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.37 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +38.07 USD
Макс. убыток в серии: -15.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GoMarkets-Real 10
1.94 × 79
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投资有风险，入市须谨慎！
Нет отзывов
2026.07.19 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 21:05
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 16:59
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 20:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.10 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 14:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 21:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 21:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 18:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 17:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 15:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HedGinG GACJ C
30 USD в месяц
331%
0
0
USD
820
USD
20
100%
608
59%
96%
1.85
1.35
USD
41%
1:500
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