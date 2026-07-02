- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
608
Прибыльных трейдов:
362 (59.53%)
Убыточных трейдов:
246 (40.46%)
Лучший трейд:
32.37 USD
Худший трейд:
-29.35 USD
Общая прибыль:
1 776.13 USD (167 554 pips)
Общий убыток:
-955.79 USD (119 624 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (38.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.33 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
96.26%
Макс. загрузка депозита:
12.83%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
17.46
Длинных трейдов:
316 (51.97%)
Коротких трейдов:
292 (48.03%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
1.35 USD
Средняя прибыль:
4.91 USD
Средний убыток:
-3.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.91 USD (2)
Прирост в месяц:
24.67%
Годовой прогноз:
299.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.98 USD (3.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.75% (46.98 USD)
По эквити:
41.36% (478.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|317
|GBPAUD
|291
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|529
|GBPAUD
|292
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|43K
|GBPAUD
|5.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.37 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +38.07 USD
Макс. убыток в серии: -15.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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GoMarkets-Real 10
|1.94 × 79
投资有风险，入市须谨慎！
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
331%
0
0
USD
USD
820
USD
USD
20
100%
608
59%
96%
1.85
1.35
USD
USD
41%
1:500