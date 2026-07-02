- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
621
盈利交易:
370 (59.58%)
亏损交易:
251 (40.42%)
最好交易:
32.37 USD
最差交易:
-29.35 USD
毛利:
1 805.02 USD (170 905 pips)
毛利亏损:
-967.69 USD (121 411 pips)
最大连续赢利:
10 (38.07 USD)
最大连续盈利:
57.33 USD (2)
夏普比率:
0.23
交易活动:
96.26%
最大入金加载:
12.83%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
3 天
采收率:
17.82
长期交易:
319 (51.37%)
短期交易:
302 (48.63%)
利润因子:
1.87
预期回报:
1.35 USD
平均利润:
4.88 USD
平均损失:
-3.86 USD
最大连续失误:
4 (-15.06 USD)
最大连续亏损:
-40.91 USD (2)
每月增长:
27.25%
年度预测:
330.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
46.98 USD (3.93%)
相对跌幅:
结余:
6.75% (46.98 USD)
净值:
41.36% (478.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|325
|GBPAUD
|296
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|542
|GBPAUD
|296
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|44K
|GBPAUD
|5.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.37 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +38.07 USD
最大连续亏损: -15.06 USD
投资有风险，入市须谨慎！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
340%
0
0
USD
USD
837
USD
USD
21
100%
621
59%
96%
1.86
1.35
USD
USD
41%
1:500