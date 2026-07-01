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Сигналы / MetaTrader 5 / Up and Down
Hilmansyah Hilmansyah

Up and Down

Hilmansyah Hilmansyah
Hilmansyah Hilmansyah

Hilmansyah Hilmansyah

0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -42%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
255 (76.80%)
Убыточных трейдов:
77 (23.19%)
Лучший трейд:
20.22 USD
Худший трейд:
-58.38 USD
Общая прибыль:
1 080.98 USD (99 002 pips)
Общий убыток:
-1 293.93 USD (109 262 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (110.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.08 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
13.26%
Макс. загрузка депозита:
25.47%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
220 (66.27%)
Коротких трейдов:
112 (33.73%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.64 USD
Средняя прибыль:
4.24 USD
Средний убыток:
-16.80 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-126.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.72 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.40%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
245.37 USD
Максимальная:
298.41 USD (53.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.81% (298.47 USD)
По эквити:
37.36% (151.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.22 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +110.03 USD
Макс. убыток в серии: -126.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.10 19:22
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 17:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 16:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 07:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 19:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 17:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 16:33
Share of trading days is too low
2026.07.01 16:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 15:30
Share of trading days is too low
2026.07.01 15:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 14:30
Share of trading days is too low
2026.07.01 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 14:30
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Up and Down
30 USD в месяц
-42%
0
0
USD
289
USD
6
98%
332
76%
13%
0.83
-0.64
USD
54%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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