- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
255 (76.80%)
Убыточных трейдов:
77 (23.19%)
Лучший трейд:
20.22 USD
Худший трейд:
-58.38 USD
Общая прибыль:
1 080.98 USD (99 002 pips)
Общий убыток:
-1 293.93 USD (109 262 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (110.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
182.08 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
13.26%
Макс. загрузка депозита:
25.47%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
220 (66.27%)
Коротких трейдов:
112 (33.73%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.64 USD
Средняя прибыль:
4.24 USD
Средний убыток:
-16.80 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-126.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.72 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.40%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
245.37 USD
Максимальная:
298.41 USD (53.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.81% (298.47 USD)
По эквити:
37.36% (151.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-213
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.22 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +110.03 USD
Макс. убыток в серии: -126.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
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ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-42%
0
0
USD
USD
289
USD
USD
6
98%
332
76%
13%
0.83
-0.64
USD
USD
54%
1:500