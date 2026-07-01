- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
332
盈利交易:
255 (76.80%)
亏损交易:
77 (23.19%)
最好交易:
20.22 USD
最差交易:
-58.38 USD
毛利:
1 080.98 USD (99 002 pips)
毛利亏损:
-1 293.93 USD (109 262 pips)
最大连续赢利:
29 (110.03 USD)
最大连续盈利:
182.08 USD (26)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
13.26%
最大入金加载:
25.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.71
长期交易:
220 (66.27%)
短期交易:
112 (33.73%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.64 USD
平均利润:
4.24 USD
平均损失:
-16.80 USD
最大连续失误:
6 (-126.72 USD)
最大连续亏损:
-126.72 USD (6)
每月增长:
-18.40%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
245.37 USD
最大值:
298.41 USD (53.81%)
相对跌幅:
结余:
53.81% (298.47 USD)
净值:
37.36% (151.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-213
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.22 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +110.03 USD
最大连续亏损: -126.72 USD
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
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每月30 USD
-42%
0
0
USD
USD
289
USD
USD
6
98%
332
76%
13%
0.83
-0.64
USD
USD
54%
1:500