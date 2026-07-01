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Chang Chor Ming Matthew

Time Deposit 4

Chang Chor Ming Matthew
Chang Chor Ming Matthew

Chang Chor Ming Matthew

0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 -51%
PepperstoneBS-Edge11
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 263
Прибыльных трейдов:
1 125 (89.07%)
Убыточных трейдов:
138 (10.93%)
Лучший трейд:
28.06 USD
Худший трейд:
-210.34 USD
Общая прибыль:
6 101.97 USD (159 219 pips)
Общий убыток:
-9 247.47 USD (198 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
142 (764.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
858.66 USD (119)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
99.40%
Макс. загрузка депозита:
477.94%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
200
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
890 (70.47%)
Коротких трейдов:
373 (29.53%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-2.49 USD
Средняя прибыль:
5.42 USD
Средний убыток:
-67.01 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-7 026.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 026.31 USD (57)
Прирост в месяц:
-60.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 722.75 USD
Максимальная:
9 162.63 USD (87.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.77% (9 162.63 USD)
По эквити:
93.41% (8 818.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 190
CHFJPY 164
USDJPY 115
GBPCAD 90
USDCAD 77
EURAUD 74
AUDJPY 73
EURUSD 67
USDCHF 62
GBPNZD 54
AUDNZD 51
NZDUSD 43
AUDCAD 40
GBPCHF 39
EURCHF 27
AUDCHF 27
EURGBP 20
CADCHF 19
NZDCHF 17
EURJPY 5
AUDUSD 5
NZDJPY 2
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY -388
CHFJPY 631
USDJPY -635
GBPCAD -150
USDCAD 9
EURAUD 59
AUDJPY -312
EURUSD -214
USDCHF 95
GBPNZD -2.5K
AUDNZD -70
NZDUSD -324
AUDCAD 214
GBPCHF 272
EURCHF 145
AUDCHF 109
EURGBP -277
CADCHF -5
NZDCHF 173
EURJPY 19
AUDUSD 5
NZDJPY 9
CADJPY 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -162
CHFJPY 18K
USDJPY -4K
GBPCAD -325
USDCAD 1.1K
EURAUD 3.5K
AUDJPY -2.6K
EURUSD 943
USDCHF 3.8K
GBPNZD -68K
AUDNZD -1.9K
NZDUSD -5.2K
AUDCAD 5.2K
GBPCHF 4.6K
EURCHF 2.4K
AUDCHF 1.7K
EURGBP -2.5K
CADCHF 1K
NZDCHF 2K
EURJPY 758
AUDUSD 530
NZDJPY 321
CADJPY 443
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.06 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 119
Макс. серия проигрышей: 57
Макс. прибыль в серии: +764.37 USD
Макс. убыток в серии: -7 026.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 19:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 07:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 21:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 02:00
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 21:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.02 22:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 21:37
High current drawdown in 57% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 15:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.30 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.17 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 13:41
A large drawdown may occur on the account again
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