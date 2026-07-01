Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
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Всего трейдов:
1 263
Прибыльных трейдов:
1 125 (89.07%)
Убыточных трейдов:
138 (10.93%)
Лучший трейд:
28.06 USD
Худший трейд:
-210.34 USD
Общая прибыль:
6 101.97 USD (159 219 pips)
Общий убыток:
-9 247.47 USD (198 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
142 (764.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
858.66 USD (119)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
99.40%
Макс. загрузка депозита:
477.94%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
200
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
890 (70.47%)
Коротких трейдов:
373 (29.53%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-2.49 USD
Средняя прибыль:
5.42 USD
Средний убыток:
-67.01 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-7 026.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 026.31 USD (57)
Прирост в месяц:
-60.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 722.75 USD
Максимальная:
9 162.63 USD (87.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.77% (9 162.63 USD)
По эквити:
93.41% (8 818.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|190
|CHFJPY
|164
|USDJPY
|115
|GBPCAD
|90
|USDCAD
|77
|EURAUD
|74
|AUDJPY
|73
|EURUSD
|67
|USDCHF
|62
|GBPNZD
|54
|AUDNZD
|51
|NZDUSD
|43
|AUDCAD
|40
|GBPCHF
|39
|EURCHF
|27
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|20
|CADCHF
|19
|NZDCHF
|17
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|5
|NZDJPY
|2
|CADJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|-388
|CHFJPY
|631
|USDJPY
|-635
|GBPCAD
|-150
|USDCAD
|9
|EURAUD
|59
|AUDJPY
|-312
|EURUSD
|-214
|USDCHF
|95
|GBPNZD
|-2.5K
|AUDNZD
|-70
|NZDUSD
|-324
|AUDCAD
|214
|GBPCHF
|272
|EURCHF
|145
|AUDCHF
|109
|EURGBP
|-277
|CADCHF
|-5
|NZDCHF
|173
|EURJPY
|19
|AUDUSD
|5
|NZDJPY
|9
|CADJPY
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-162
|CHFJPY
|18K
|USDJPY
|-4K
|GBPCAD
|-325
|USDCAD
|1.1K
|EURAUD
|3.5K
|AUDJPY
|-2.6K
|EURUSD
|943
|USDCHF
|3.8K
|GBPNZD
|-68K
|AUDNZD
|-1.9K
|NZDUSD
|-5.2K
|AUDCAD
|5.2K
|GBPCHF
|4.6K
|EURCHF
|2.4K
|AUDCHF
|1.7K
|EURGBP
|-2.5K
|CADCHF
|1K
|NZDCHF
|2K
|EURJPY
|758
|AUDUSD
|530
|NZDJPY
|321
|CADJPY
|443
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.06 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 119
Макс. серия проигрышей: 57
Макс. прибыль в серии: +764.37 USD
Макс. убыток в серии: -7 026.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-Edge11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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