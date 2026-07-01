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Chang Chor Ming Matthew

Time Deposit 4

Chang Chor Ming Matthew
Chang Chor Ming Matthew

Chang Chor Ming Matthew

0 reviews
6 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 -51%
PepperstoneBS-Edge11
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 238
Profit Trades:
1 102 (89.01%)
Loss Trades:
136 (10.99%)
Best trade:
28.06 USD
Worst trade:
-210.34 USD
Gross Profit:
6 062.89 USD (156 063 pips)
Gross Loss:
-9 213.43 USD (192 729 pips)
Maximum consecutive wins:
142 (764.37 USD)
Maximal consecutive profit:
858.66 USD (119)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading activity:
99.40%
Max deposit load:
477.94%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
230
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.34
Long Trades:
873 (70.52%)
Short Trades:
365 (29.48%)
Profit Factor:
0.66
Expected Payoff:
-2.54 USD
Average Profit:
5.50 USD
Average Loss:
-67.75 USD
Maximum consecutive losses:
57 (-7 026.31 USD)
Maximal consecutive loss:
-7 026.31 USD (57)
Monthly growth:
-57.80%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 722.75 USD
Maximal:
9 162.63 USD (87.77%)
Relative drawdown:
By Balance:
87.77% (9 162.63 USD)
By Equity:
93.41% (8 818.21 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPJPY 189
CHFJPY 160
USDJPY 114
GBPCAD 86
USDCAD 76
EURAUD 74
AUDJPY 72
EURUSD 66
USDCHF 60
AUDNZD 51
GBPNZD 50
NZDUSD 43
AUDCAD 39
GBPCHF 38
EURCHF 27
AUDCHF 26
CADCHF 19
EURGBP 18
NZDCHF 17
EURJPY 5
AUDUSD 4
NZDJPY 2
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY -390
CHFJPY 660
USDJPY -636
GBPCAD -153
USDCAD 8
EURAUD 59
AUDJPY -314
EURUSD -215
USDCHF 90
AUDNZD -70
GBPNZD -2.5K
NZDUSD -324
AUDCAD 213
GBPCHF 269
EURCHF 145
AUDCHF 106
CADCHF -5
EURGBP -283
NZDCHF 173
EURJPY 19
AUDUSD 3
NZDJPY 9
CADJPY 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY -345
CHFJPY 23K
USDJPY -4.1K
GBPCAD -789
USDCAD 937
EURAUD 3.5K
AUDJPY -2.8K
EURUSD 837
USDCHF 3.5K
AUDNZD -1.9K
GBPNZD -69K
NZDUSD -5.2K
AUDCAD 5K
GBPCHF 4.5K
EURCHF 2.4K
AUDCHF 1.6K
CADCHF 1K
EURGBP -3K
NZDCHF 2K
EURJPY 758
AUDUSD 381
NZDJPY 321
CADJPY 443
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +28.06 USD
Worst trade: -210 USD
Maximum consecutive wins: 119
Maximum consecutive losses: 57
Maximal consecutive profit: +764.37 USD
Maximal consecutive loss: -7 026.31 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "PepperstoneBS-Edge11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.08.06 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 02:00
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 21:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.02 22:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 21:37
High current drawdown in 57% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 15:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.30 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.17 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 13:41
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.14 02:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 12:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.02 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 01:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 14:30
Share of trading days is too low
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Time Deposit 4
30 USD per month
-51%
0
0
USD
849
USD
6
100%
1 238
89%
99%
0.65
-2.54
USD
93%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.