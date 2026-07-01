- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 315
盈利交易:
1 177 (89.50%)
亏损交易:
138 (10.49%)
最好交易:
28.06 USD
最差交易:
-210.34 USD
毛利:
6 250.15 USD (166 728 pips)
毛利亏损:
-9 247.47 USD (198 128 pips)
最大连续赢利:
142 (764.37 USD)
最大连续盈利:
858.66 USD (119)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
99.40%
最大入金加载:
477.94%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
184
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.33
长期交易:
930 (70.72%)
短期交易:
385 (29.28%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-2.28 USD
平均利润:
5.31 USD
平均损失:
-67.01 USD
最大连续失误:
57 (-7 026.31 USD)
最大连续亏损:
-7 026.31 USD (57)
每月增长:
-56.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 722.75 USD
最大值:
9 162.63 USD (87.77%)
相对跌幅:
结余:
87.77% (9 162.63 USD)
净值:
93.41% (8 818.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|194
|CHFJPY
|166
|USDJPY
|118
|GBPCAD
|93
|USDCAD
|79
|AUDJPY
|78
|EURAUD
|76
|EURUSD
|70
|USDCHF
|66
|GBPNZD
|59
|AUDNZD
|53
|NZDUSD
|48
|AUDCAD
|43
|GBPCHF
|42
|EURCHF
|29
|AUDCHF
|29
|CADCHF
|21
|EURGBP
|20
|NZDCHF
|17
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|5
|NZDJPY
|2
|CADJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|-383
|CHFJPY
|640
|USDJPY
|-630
|GBPCAD
|-147
|USDCAD
|13
|AUDJPY
|-302
|EURAUD
|63
|EURUSD
|-210
|USDCHF
|108
|GBPNZD
|-2.5K
|AUDNZD
|-61
|NZDUSD
|-282
|AUDCAD
|217
|GBPCHF
|282
|EURCHF
|151
|AUDCHF
|117
|CADCHF
|1
|EURGBP
|-277
|NZDCHF
|173
|EURJPY
|19
|AUDUSD
|5
|NZDJPY
|9
|CADJPY
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|257
|CHFJPY
|19K
|USDJPY
|-3.6K
|GBPCAD
|197
|USDCAD
|1.4K
|AUDJPY
|-1.8K
|EURAUD
|3.8K
|EURUSD
|1.4K
|USDCHF
|4.3K
|GBPNZD
|-68K
|AUDNZD
|-1.6K
|NZDUSD
|-4.5K
|AUDCAD
|5.5K
|GBPCHF
|5K
|EURCHF
|2.6K
|AUDCHF
|2K
|CADCHF
|1.3K
|EURGBP
|-2.5K
|NZDCHF
|2K
|EURJPY
|758
|AUDUSD
|530
|NZDJPY
|321
|CADJPY
|443
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.06 USD
最差交易: -210 USD
最大连续赢利: 119
最大连续失误: 57
最大连续盈利: +764.37 USD
最大连续亏损: -7 026.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneBS-Edge11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-42%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
100%
1 315
89%
99%
0.67
-2.28
USD
USD
93%
1:500