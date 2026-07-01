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Chang Chor Ming Matthew

Time Deposit 4

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盈利交易:
1 177 (89.50%)
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138 (10.49%)
最好交易:
28.06 USD
最差交易:
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毛利:
6 250.15 USD (166 728 pips)
毛利亏损:
-9 247.47 USD (198 128 pips)
最大连续赢利:
142 (764.37 USD)
最大连续盈利:
858.66 USD (119)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
99.40%
最大入金加载:
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最近交易:
1 几小时前
每周交易:
184
平均持有时间:
2 天
采收率:
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长期交易:
930 (70.72%)
短期交易:
385 (29.28%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-2.28 USD
平均利润:
5.31 USD
平均损失:
-67.01 USD
最大连续失误:
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最大连续亏损:
-7 026.31 USD (57)
每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
9 162.63 USD (87.77%)
相对跌幅:
结余:
87.77% (9 162.63 USD)
净值:
93.41% (8 818.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 194
CHFJPY 166
USDJPY 118
GBPCAD 93
USDCAD 79
AUDJPY 78
EURAUD 76
EURUSD 70
USDCHF 66
GBPNZD 59
AUDNZD 53
NZDUSD 48
AUDCAD 43
GBPCHF 42
EURCHF 29
AUDCHF 29
CADCHF 21
EURGBP 20
NZDCHF 17
EURJPY 5
AUDUSD 5
NZDJPY 2
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY -383
CHFJPY 640
USDJPY -630
GBPCAD -147
USDCAD 13
AUDJPY -302
EURAUD 63
EURUSD -210
USDCHF 108
GBPNZD -2.5K
AUDNZD -61
NZDUSD -282
AUDCAD 217
GBPCHF 282
EURCHF 151
AUDCHF 117
CADCHF 1
EURGBP -277
NZDCHF 173
EURJPY 19
AUDUSD 5
NZDJPY 9
CADJPY 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 257
CHFJPY 19K
USDJPY -3.6K
GBPCAD 197
USDCAD 1.4K
AUDJPY -1.8K
EURAUD 3.8K
EURUSD 1.4K
USDCHF 4.3K
GBPNZD -68K
AUDNZD -1.6K
NZDUSD -4.5K
AUDCAD 5.5K
GBPCHF 5K
EURCHF 2.6K
AUDCHF 2K
CADCHF 1.3K
EURGBP -2.5K
NZDCHF 2K
EURJPY 758
AUDUSD 530
NZDJPY 321
CADJPY 443
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +28.06 USD
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最大连续赢利: 119
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2026.08.11 22:34
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2026.08.11 21:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 13:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 19:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 07:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.09 22:15
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2026.08.09 21:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 05:01
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2026.08.06 04:01
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2026.08.06 02:00
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 22:59
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2026.08.05 21:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 02:03
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2026.08.02 22:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 21:37
High current drawdown in 57% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 20:37
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89%
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