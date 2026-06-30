- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
22 (78.57%)
Убыточных трейдов:
6 (21.43%)
Лучший трейд:
26.98 USD
Худший трейд:
-70.55 USD
Общая прибыль:
112.86 USD (8 622 pips)
Общий убыток:
-116.91 USD (11 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (95.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.17 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
0.14%
Макс. загрузка депозита:
6.87%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
21 (75.00%)
Коротких трейдов:
7 (25.00%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.14 USD
Средняя прибыль:
5.13 USD
Средний убыток:
-19.49 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-97.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.98 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.77 USD
Максимальная:
114.80 USD (22.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.23% (114.47 USD)
По эквити:
13.77% (67.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|-2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.98 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +95.17 USD
Макс. убыток в серии: -97.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
675
USD
USD
6
100%
28
78%
0%
0.96
-0.14
USD
USD
21%
1:500