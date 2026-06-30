- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
25 (73.52%)
亏损交易:
9 (26.47%)
最好交易:
26.98 USD
最差交易:
-70.55 USD
毛利:
115.05 USD (8 849 pips)
毛利亏损:
-145.66 USD (13 032 pips)
最大连续赢利:
12 (95.17 USD)
最大连续盈利:
95.17 USD (12)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
0.14%
最大入金加载:
6.87%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.27
长期交易:
27 (79.41%)
短期交易:
7 (20.59%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.90 USD
平均利润:
4.60 USD
平均损失:
-16.18 USD
最大连续失误:
2 (-97.98 USD)
最大连续亏损:
-97.98 USD (2)
每月增长:
-10.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
98.77 USD
最大值:
114.80 USD (22.25%)
相对跌幅:
结余:
21.23% (114.47 USD)
净值:
13.77% (67.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.98 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +95.17 USD
最大连续亏损: -97.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
649
USD
USD
6
100%
34
73%
0%
0.78
-0.90
USD
USD
21%
1:500