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Сигналы / MetaTrader 5 / Carmine Quaranta mt5
Carmine Quaranta

Carmine Quaranta mt5

Carmine Quaranta
Carmine Quaranta

Carmine Quaranta

2 темы 9 комментариев
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 41%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
132 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.56 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
73.16 EUR (6 168 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
132 (73.16 EUR)
Макс. прибыль в серии:
73.16 EUR (132)
Коэффициент Шарпа:
1.26
Торговая активность:
99.68%
Макс. загрузка депозита:
6.21%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
132 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.55 EUR
Средняя прибыль:
0.55 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
26.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
16.03% (36.70 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF 6.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.56 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 132
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +73.16 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.20 × 35
Exness-MT5Real3
5.00 × 2
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Good trading...best regards.
Нет отзывов
2026.07.07 05:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.30 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.29 11:50
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.06.29 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.29 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Carmine Quaranta mt5
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
285
EUR
7
0%
132
100%
100%
n/a
0.55
EUR
16%
1:500
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