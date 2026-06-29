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Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
132 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.56 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
73.16 EUR (6 168 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
132 (73.16 EUR)
Макс. прибыль в серии:
73.16 EUR (132)
Коэффициент Шарпа:
1.26
Торговая активность:
99.68%
Макс. загрузка депозита:
6.21%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
132 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.55 EUR
Средняя прибыль:
0.55 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
26.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
16.03% (36.70 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.56 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 132
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +73.16 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.20 × 35
|
Exness-MT5Real3
|5.00 × 2
Good trading...best regards.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
285
EUR
EUR
7
0%
132
100%
100%
n/a
0.55
EUR
EUR
16%
1:500