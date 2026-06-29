- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
144
盈利交易:
144 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.56 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
76.57 EUR (6 473 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
144 (76.57 EUR)
最大连续盈利:
76.57 EUR (144)
夏普比率:
1.22
交易活动:
99.68%
最大入金加载:
6.21%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.00
长期交易:
144 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.53 EUR
平均利润:
0.53 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
24.88%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
16.03% (36.70 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF
|6.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.56 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 144
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +76.57 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
Good trading...best regards.
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
308
EUR
EUR
7
0%
144
100%
100%
n/a
0.53
EUR
EUR
16%
1:500