- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
26 (59.09%)
Убыточных трейдов:
18 (40.91%)
Лучший трейд:
15.28 USD
Худший трейд:
-5.78 USD
Общая прибыль:
122.11 USD (12 303 pips)
Общий убыток:
-85.38 USD (8 282 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (37.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.82 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
1.36%
Макс. загрузка депозита:
11.65%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
20 (45.45%)
Коротких трейдов:
24 (54.55%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
4.70 USD
Средний убыток:
-4.74 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-24.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.38 USD (5)
Прирост в месяц:
-9.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
44.02 USD (25.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.53% (43.98 USD)
По эквити:
2.66% (3.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.28 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +37.82 USD
Макс. убыток в серии: -24.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
157
USD
USD
7
100%
44
59%
1%
1.43
0.83
USD
USD
26%
1:500