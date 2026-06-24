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Khor Yeaw Khoing

Gold MinerPro

Khor Yeaw Khoing
Khor Yeaw Khoing

Khor Yeaw Khoing

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 28%
VTMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
157 (69.46%)
Убыточных трейдов:
69 (30.53%)
Лучший трейд:
48.50 USD
Худший трейд:
-68.54 USD
Общая прибыль:
1 214.38 USD (115 818 pips)
Общий убыток:
-1 044.35 USD (101 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (9.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
32.47%
Макс. загрузка депозита:
22.39%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
120 (53.10%)
Коротких трейдов:
106 (46.90%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
7.73 USD
Средний убыток:
-15.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-85.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.65 USD (3)
Прирост в месяц:
17.68%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.53 USD
Максимальная:
185.49 USD (17.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.03% (185.49 USD)
По эквити:
10.83% (41.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 226
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.50 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.03 USD
Макс. убыток в серии: -85.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 18:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 05:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 01:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 18:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 02:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 12:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold MinerPro
35 USD в месяц
28%
0
0
USD
406
USD
7
92%
226
69%
32%
1.16
0.75
USD
33%
1:500
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