- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
157 (69.46%)
Убыточных трейдов:
69 (30.53%)
Лучший трейд:
48.50 USD
Худший трейд:
-68.54 USD
Общая прибыль:
1 214.38 USD (115 818 pips)
Общий убыток:
-1 044.35 USD (101 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (9.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.53 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
32.47%
Макс. загрузка депозита:
22.39%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
120 (53.10%)
Коротких трейдов:
106 (46.90%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.75 USD
Средняя прибыль:
7.73 USD
Средний убыток:
-15.14 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-85.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.65 USD (3)
Прирост в месяц:
17.68%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.53 USD
Максимальная:
185.49 USD (17.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.03% (185.49 USD)
По эквити:
10.83% (41.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.50 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.03 USD
Макс. убыток в серии: -85.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
406
USD
USD
7
92%
226
69%
32%
1.16
0.75
USD
USD
33%
1:500