- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
261
盈利交易:
176 (67.43%)
亏损交易:
85 (32.57%)
最好交易:
48.50 USD
最差交易:
-68.54 USD
毛利:
1 454.17 USD (125 838 pips)
毛利亏损:
-1 280.31 USD (115 348 pips)
最大连续赢利:
14 (9.03 USD)
最大连续盈利:
137.53 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
32.47%
最大入金加载:
23.01%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
60
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.94
长期交易:
138 (52.87%)
短期交易:
123 (47.13%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.67 USD
平均利润:
8.26 USD
平均损失:
-15.06 USD
最大连续失误:
5 (-85.83 USD)
最大连续亏损:
-104.65 USD (3)
每月增长:
4.15%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
48.53 USD
最大值:
185.49 USD (17.70%)
相对跌幅:
结余:
33.03% (185.49 USD)
净值:
10.83% (41.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.50 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +9.03 USD
最大连续亏损: -85.83 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
30%
0
0
USD
USD
410
USD
USD
8
81%
261
67%
32%
1.13
0.67
USD
USD
33%
1:500