- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
76 (71.69%)
Убыточных трейдов:
30 (28.30%)
Лучший трейд:
65.72 USD
Худший трейд:
-11.39 USD
Общая прибыль:
447.50 USD (447 503 pips)
Общий убыток:
-151.23 USD (139 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (179.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
179.63 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
8.23%
Макс. загрузка депозита:
5.55%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.12
Длинных трейдов:
35 (33.02%)
Коротких трейдов:
71 (66.98%)
Профит фактор:
2.96
Мат. ожидание:
2.80 USD
Средняя прибыль:
5.89 USD
Средний убыток:
-5.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-38.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.01 USD (5)
Прирост в месяц:
17.84%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.44 USD
Максимальная:
71.87 USD (10.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.59% (71.76 USD)
По эквити:
3.42% (20.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|296
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|308K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.72 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +179.63 USD
Макс. убыток в серии: -38.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real35" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
59%
1
0
USD
USD
796
USD
USD
7
8%
106
71%
8%
2.95
2.80
USD
USD
11%
1:200