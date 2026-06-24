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Сигналы / MetaTrader 5 / ABCDEF
Mudassar Rasool

ABCDEF

Mudassar Rasool
Mudassar Rasool

Mudassar Rasool

0 отзывов
Надежность
7 недель
1 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 59%
Exness-MT5Real35
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
76 (71.69%)
Убыточных трейдов:
30 (28.30%)
Лучший трейд:
65.72 USD
Худший трейд:
-11.39 USD
Общая прибыль:
447.50 USD (447 503 pips)
Общий убыток:
-151.23 USD (139 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (179.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
179.63 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
8.23%
Макс. загрузка депозита:
5.55%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.12
Длинных трейдов:
35 (33.02%)
Коротких трейдов:
71 (66.98%)
Профит фактор:
2.96
Мат. ожидание:
2.80 USD
Средняя прибыль:
5.89 USD
Средний убыток:
-5.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-38.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.01 USD (5)
Прирост в месяц:
17.84%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.44 USD
Максимальная:
71.87 USD (10.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.59% (71.76 USD)
По эквити:
3.42% (20.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 296
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 308K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.72 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +179.63 USD
Макс. убыток в серии: -38.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real35" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.24 12:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 10:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.20 05:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.07.17 13:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.17 13:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 12:30
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.06.24 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.24 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ABCDEF
40 USD в месяц
59%
1
0
USD
796
USD
7
8%
106
71%
8%
2.95
2.80
USD
11%
1:200
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