- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
82 (70.68%)
亏损交易:
34 (29.31%)
最好交易:
65.72 USD
最差交易:
-11.39 USD
毛利:
452.88 USD (452 869 pips)
毛利亏损:
-168.66 USD (155 873 pips)
最大连续赢利:
21 (179.63 USD)
最大连续盈利:
179.63 USD (21)
夏普比率:
0.26
交易活动:
8.23%
最大入金加载:
5.55%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.95
长期交易:
39 (33.62%)
短期交易:
77 (66.38%)
利润因子:
2.69
预期回报:
2.45 USD
平均利润:
5.52 USD
平均损失:
-4.96 USD
最大连续失误:
5 (-38.01 USD)
最大连续亏损:
-38.01 USD (5)
每月增长:
16.00%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
0.44 USD
最大值:
71.87 USD (10.61%)
相对跌幅:
结余:
10.59% (71.76 USD)
净值:
3.42% (20.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|284
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|297K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.72 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +179.63 USD
最大连续亏损: -38.01 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
57%
1
0
USD
USD
784
USD
USD
8
7%
116
70%
8%
2.68
2.45
USD
USD
11%
1:200