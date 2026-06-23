- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
19 (44.18%)
Убыточных трейдов:
24 (55.81%)
Лучший трейд:
45.20 USD
Худший трейд:
-53.76 USD
Общая прибыль:
329.29 USD (51 970 pips)
Общий убыток:
-558.82 USD (235 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (129.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.58 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
29.50%
Макс. загрузка депозита:
8.73%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
26 (60.47%)
Коротких трейдов:
17 (39.53%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-5.34 USD
Средняя прибыль:
17.33 USD
Средний убыток:
-23.28 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-217.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-217.91 USD (9)
Прирост в месяц:
-23.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
250.90 USD
Максимальная:
309.02 USD (29.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.20% (309.02 USD)
По эквити:
6.17% (52.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|32
|JP225xx
|4
|US500xx
|4
|US100xx
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|-149
|JP225xx
|-116
|US500xx
|5
|US100xx
|30
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|-14K
|JP225xx
|-184K
|US500xx
|5K
|US100xx
|9.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.20 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +129.58 USD
Макс. убыток в серии: -217.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
USD
770
USD
USD
7
100%
43
44%
30%
0.58
-5.34
USD
USD
29%
1:500