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Сигналы / MetaTrader 5 / Boeing
Filipe Cardoso Alves Rodrigues

Boeing

Filipe Cardoso Alves Rodrigues
Filipe Cardoso Alves Rodrigues

Filipe Cardoso Alves Rodrigues

1 тема
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -23%
4xCube-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
19 (44.18%)
Убыточных трейдов:
24 (55.81%)
Лучший трейд:
45.20 USD
Худший трейд:
-53.76 USD
Общая прибыль:
329.29 USD (51 970 pips)
Общий убыток:
-558.82 USD (235 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (129.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.58 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
29.50%
Макс. загрузка депозита:
8.73%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
26 (60.47%)
Коротких трейдов:
17 (39.53%)
Профит фактор:
0.59
Мат. ожидание:
-5.34 USD
Средняя прибыль:
17.33 USD
Средний убыток:
-23.28 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-217.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-217.91 USD (9)
Прирост в месяц:
-23.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
250.90 USD
Максимальная:
309.02 USD (29.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.20% (309.02 USD)
По эквити:
6.17% (52.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 32
JP225xx 4
US500xx 4
US100xx 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx -149
JP225xx -116
US500xx 5
US100xx 30
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx -14K
JP225xx -184K
US500xx 5K
US100xx 9.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.20 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +129.58 USD
Макс. убыток в серии: -217.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.29 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 02:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 09:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.26 02:56
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 06:49
Share of trading days is too low
2026.06.24 06:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 21:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 21:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 21:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.23 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Boeing
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
770
USD
7
100%
43
44%
30%
0.58
-5.34
USD
29%
1:500
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