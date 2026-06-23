- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
21 (36.84%)
亏损交易:
36 (63.16%)
最好交易:
45.20 USD
最差交易:
-53.76 USD
毛利:
368.88 USD (64 032 pips)
毛利亏损:
-634.96 USD (286 379 pips)
最大连续赢利:
6 (129.58 USD)
最大连续盈利:
129.58 USD (6)
夏普比率:
-0.21
交易活动:
28.39%
最大入金加载:
13.40%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.78
长期交易:
32 (56.14%)
短期交易:
25 (43.86%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-4.67 USD
平均利润:
17.57 USD
平均损失:
-17.64 USD
最大连续失误:
9 (-217.91 USD)
最大连续亏损:
-217.91 USD (9)
每月增长:
-26.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
281.50 USD
最大值:
339.62 USD (32.10%)
相对跌幅:
结余:
32.10% (339.62 USD)
净值:
6.17% (52.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|32
|JP225xx
|8
|US100xx
|7
|US500xx
|4
|US30xx
|4
|CADJPYxx
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|-149
|JP225xx
|-137
|US100xx
|46
|US500xx
|5
|US30xx
|-25
|CADJPYxx
|-6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|-14K
|JP225xx
|-218K
|US100xx
|16K
|US500xx
|5K
|US30xx
|-11K
|CADJPYxx
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.20 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +129.58 USD
最大连续亏损: -217.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-27%
0
0
USD
USD
734
USD
USD
8
100%
57
36%
28%
0.58
-4.67
USD
USD
32%
1:500