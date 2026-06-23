- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
12 (25.53%)
Убыточных трейдов:
35 (74.47%)
Лучший трейд:
24.88 USD
Худший трейд:
-10.27 USD
Общая прибыль:
110.23 USD (11 934 pips)
Общий убыток:
-147.70 USD (13 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (20.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.88 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
95.78%
Макс. загрузка депозита:
3.94%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
22 (46.81%)
Коротких трейдов:
25 (53.19%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-0.80 USD
Средняя прибыль:
9.19 USD
Средний убыток:
-4.22 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-35.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.71 USD (7)
Прирост в месяц:
-9.75%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.47 USD
Максимальная:
59.04 USD (11.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.32% (59.04 USD)
По эквити:
2.07% (9.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYxx
|33
|NZDUSDxx
|8
|EURUSDxx
|3
|AUDUSDxx
|2
|EURJPYxx
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYxx
|-20
|NZDUSDxx
|-17
|EURUSDxx
|-2
|AUDUSDxx
|4
|EURJPYxx
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYxx
|288
|NZDUSDxx
|-1.6K
|EURUSDxx
|-174
|AUDUSDxx
|431
|EURJPYxx
|-475
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.88 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +20.95 USD
Макс. убыток в серии: -35.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
7
97%
47
25%
96%
0.74
-0.80
USD
USD
11%
1:500