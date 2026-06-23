- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
14 (26.92%)
亏损交易:
38 (73.08%)
最好交易:
24.88 USD
最差交易:
-10.27 USD
毛利:
133.11 USD (13 082 pips)
毛利亏损:
-158.53 USD (14 209 pips)
最大连续赢利:
4 (20.95 USD)
最大连续盈利:
24.88 USD (1)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
95.78%
最大入金加载:
4.07%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.40
长期交易:
23 (44.23%)
短期交易:
29 (55.77%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.49 USD
平均利润:
9.51 USD
平均损失:
-4.17 USD
最大连续失误:
8 (-39.88 USD)
最大连续亏损:
-39.88 USD (8)
每月增长:
-6.86%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
41.64 USD
最大值:
63.21 USD (12.12%)
相对跌幅:
结余:
12.12% (63.21 USD)
净值:
2.07% (9.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYxx
|37
|NZDUSDxx
|8
|AUDUSDxx
|3
|EURUSDxx
|3
|EURJPYxx
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYxx
|-4
|NZDUSDxx
|-17
|AUDUSDxx
|1
|EURUSDxx
|-2
|EURJPYxx
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYxx
|1K
|NZDUSDxx
|-1.6K
|AUDUSDxx
|144
|EURUSDxx
|-174
|EURJPYxx
|-475
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.88 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +20.95 USD
最大连续亏损: -39.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
475
USD
USD
7
98%
52
26%
96%
0.83
-0.49
USD
USD
12%
1:500