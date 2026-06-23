- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
233
Прибыльных трейдов:
122 (52.36%)
Убыточных трейдов:
111 (47.64%)
Лучший трейд:
111.14 USD
Худший трейд:
-47.10 USD
Общая прибыль:
1 366.25 USD (120 846 pips)
Общий убыток:
-1 103.61 USD (85 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (65.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
178.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
55.92%
Макс. загрузка депозита:
4.61%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
122 (52.36%)
Коротких трейдов:
111 (47.64%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
11.20 USD
Средний убыток:
-9.94 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-155.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.87 USD (11)
Прирост в месяц:
28.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.72 USD
Максимальная:
197.54 USD (17.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.32% (197.54 USD)
По эквити:
7.07% (74.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|85
|USDJPYxx
|43
|AUDUSDxx
|40
|EURUSDxx
|33
|USDCADxx
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|365
|USDJPYxx
|-6
|AUDUSDxx
|-8
|EURUSDxx
|-61
|USDCADxx
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|37K
|USDJPYxx
|538
|AUDUSDxx
|-143
|EURUSDxx
|-1.2K
|USDCADxx
|-527
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +111.14 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +65.50 USD
Макс. убыток в серии: -155.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
8
99%
233
52%
56%
1.23
1.13
USD
USD
17%
1:500