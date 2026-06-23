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Сигналы / MetaTrader 5 / Airbus
Filipe Cardoso Alves Rodrigues

Airbus

Filipe Cardoso Alves Rodrigues
Filipe Cardoso Alves Rodrigues

Filipe Cardoso Alves Rodrigues

1 тема
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 26%
4xCube-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
233
Прибыльных трейдов:
122 (52.36%)
Убыточных трейдов:
111 (47.64%)
Лучший трейд:
111.14 USD
Худший трейд:
-47.10 USD
Общая прибыль:
1 366.25 USD (120 846 pips)
Общий убыток:
-1 103.61 USD (85 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (65.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
178.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
55.92%
Макс. загрузка депозита:
4.61%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
122 (52.36%)
Коротких трейдов:
111 (47.64%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
11.20 USD
Средний убыток:
-9.94 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-155.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.87 USD (11)
Прирост в месяц:
28.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.72 USD
Максимальная:
197.54 USD (17.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.32% (197.54 USD)
По эквити:
7.07% (74.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 85
USDJPYxx 43
AUDUSDxx 40
EURUSDxx 33
USDCADxx 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx 365
USDJPYxx -6
AUDUSDxx -8
EURUSDxx -61
USDCADxx -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx 37K
USDJPYxx 538
AUDUSDxx -143
EURUSDxx -1.2K
USDCADxx -527
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +111.14 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +65.50 USD
Макс. убыток в серии: -155.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 06:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 12:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Airbus
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
1.3K
USD
8
99%
233
52%
56%
1.23
1.13
USD
17%
1:500
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