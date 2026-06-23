- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
248
盈利交易:
127 (51.20%)
亏损交易:
121 (48.79%)
最好交易:
111.14 USD
最差交易:
-47.10 USD
毛利:
1 412.96 USD (124 307 pips)
毛利亏损:
-1 170.11 USD (90 534 pips)
最大连续赢利:
12 (65.50 USD)
最大连续盈利:
178.68 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
54.78%
最大入金加载:
4.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.23
长期交易:
133 (53.63%)
短期交易:
115 (46.37%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
11.13 USD
平均损失:
-9.67 USD
最大连续失误:
11 (-155.87 USD)
最大连续亏损:
-155.87 USD (11)
每月增长:
17.69%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
56.72 USD
最大值:
197.54 USD (17.32%)
相对跌幅:
结余:
17.32% (197.54 USD)
净值:
7.07% (74.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|89
|USDJPYxx
|47
|AUDUSDxx
|43
|USDCADxx
|35
|EURUSDxx
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|348
|USDJPYxx
|-11
|AUDUSDxx
|-7
|USDCADxx
|-27
|EURUSDxx
|-61
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|35K
|USDJPYxx
|605
|AUDUSDxx
|-139
|USDCADxx
|-526
|EURUSDxx
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +111.14 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +65.50 USD
最大连续亏损: -155.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
8
99%
248
51%
55%
1.20
0.98
USD
USD
17%
1:500