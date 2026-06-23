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Сигналы / MetaTrader 4 / Ultima G
Muhammad Abrori

Ultima G

Muhammad Abrori
Muhammad Abrori

Muhammad Abrori

0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 34%
Headway-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
104 (93.69%)
Убыточных трейдов:
7 (6.31%)
Лучший трейд:
5.32 USD
Худший трейд:
-4.96 USD
Общая прибыль:
135.03 USD (6 665 pips)
Общий убыток:
-16.24 USD (807 pips)
Макс. серия выигрышей:
91 (110.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.94 USD (91)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
14.39%
Макс. загрузка депозита:
11.39%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
9.17
Длинных трейдов:
49 (44.14%)
Коротких трейдов:
62 (55.86%)
Профит фактор:
8.31
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-2.32 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.28 USD (2)
Прирост в месяц:
6.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12.96 USD (2.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (12.96 USD)
По эквити:
20.59% (97.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 111
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 5.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.32 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 91
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +110.94 USD
Макс. убыток в серии: -5.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
RoboForex-ECN-3
1.00 × 5
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
Headway-Real
1.45 × 176
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
ICMarketsSC-Live17
1.87 × 178
FusionMarkets-Live 2
1.89 × 9
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
еще 6...
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Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 14:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 11:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 09:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.23 08:48
Share of trading days is too low
2026.06.23 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 08:48
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.23 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.23 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.23 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ultima G
45 USD в месяц
34%
0
0
USD
469
USD
7
0%
111
93%
14%
8.31
1.07
USD
21%
1:500
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