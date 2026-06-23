- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
104 (93.69%)
Убыточных трейдов:
7 (6.31%)
Лучший трейд:
5.32 USD
Худший трейд:
-4.96 USD
Общая прибыль:
135.03 USD (6 665 pips)
Общий убыток:
-16.24 USD (807 pips)
Макс. серия выигрышей:
91 (110.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.94 USD (91)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
14.39%
Макс. загрузка депозита:
11.39%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
9.17
Длинных трейдов:
49 (44.14%)
Коротких трейдов:
62 (55.86%)
Профит фактор:
8.31
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-2.32 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.28 USD (2)
Прирост в месяц:
6.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12.96 USD (2.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (12.96 USD)
По эквити:
20.59% (97.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|5.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.32 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 91
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +110.94 USD
Макс. убыток в серии: -5.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
RoboForex-ECN-3
|1.00 × 5
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
Headway-Real
|1.45 × 176
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
ICMarketsSC-Live17
|1.87 × 178
|
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 9
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
469
USD
USD
7
0%
111
93%
14%
8.31
1.07
USD
USD
21%
1:500