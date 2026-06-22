- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
32 (68.08%)
Убыточных трейдов:
15 (31.91%)
Лучший трейд:
4.34 USD
Худший трейд:
-4.66 USD
Общая прибыль:
51.74 USD (2 387 pips)
Общий убыток:
-26.01 USD (1 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.54 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
15.10%
Макс. загрузка депозита:
19.68%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.54
Длинных трейдов:
35 (74.47%)
Коротких трейдов:
12 (25.53%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-1.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.12 USD (3)
Прирост в месяц:
15.25%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.12 USD (8.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.01% (10.12 USD)
По эквити:
7.76% (9.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.34 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +12.54 USD
Макс. убыток в серии: -10.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.83 × 6
Hi Inventor!
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
7
95%
47
68%
15%
1.98
0.55
USD
USD
8%
1:500