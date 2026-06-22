- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
34 (69.38%)
亏损交易:
15 (30.61%)
最好交易:
4.34 USD
最差交易:
-4.66 USD
毛利:
53.56 USD (2 478 pips)
毛利亏损:
-26.01 USD (1 132 pips)
最大连续赢利:
8 (12.54 USD)
最大连续盈利:
12.54 USD (8)
夏普比率:
0.32
交易活动:
16.12%
最大入金加载:
19.68%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.72
长期交易:
35 (71.43%)
短期交易:
14 (28.57%)
利润因子:
2.06
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
1.58 USD
平均损失:
-1.73 USD
最大连续失误:
3 (-10.12 USD)
最大连续亏损:
-10.12 USD (3)
每月增长:
15.38%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.12 USD (8.01%)
相对跌幅:
结余:
8.01% (10.12 USD)
净值:
7.76% (9.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.34 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.54 USD
最大连续亏损: -10.12 USD
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预期回报
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每月35 USD
28%
0
0
USD
USD
128
USD
USD
8
95%
49
69%
16%
2.05
0.56
USD
USD
8%
1:500