- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
393
Прибыльных трейдов:
252 (64.12%)
Убыточных трейдов:
141 (35.88%)
Лучший трейд:
88.70 USD
Худший трейд:
-69.59 USD
Общая прибыль:
1 756.46 USD (391 906 pips)
Общий убыток:
-1 383.17 USD (494 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (97.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.42 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
49.41%
Макс. загрузка депозита:
13.85%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
170 (43.26%)
Коротких трейдов:
223 (56.74%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
6.97 USD
Средний убыток:
-9.81 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-56.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.24 USD (4)
Прирост в месяц:
1.34%
Годовой прогноз:
16.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
320.02 USD (31.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.02% (319.90 USD)
По эквити:
9.19% (77.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|315
|NAS100.
|29
|EURUSD-ECN
|28
|BTCUSD
|17
|DJ30.
|3
|CHFJPY-ECN
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|410
|NAS100.
|-35
|EURUSD-ECN
|28
|BTCUSD
|-9
|DJ30.
|-5
|CHFJPY-ECN
|-16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|22K
|NAS100.
|-33K
|EURUSD-ECN
|3K
|BTCUSD
|-89K
|DJ30.
|-4.2K
|CHFJPY-ECN
|-2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.70 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +97.86 USD
Макс. убыток в серии: -56.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
VS Small Portfolio System.
This is my new Portfolio designed for small money Min is 500 usd, or from 1k for lower DD.
Each order with sl, no Martingale, no Grid.
Pairs: Gold mainly
Better to use same broker to copy , if u have no VT account , you can register here.
Or u can use VT copy function on same server , the signal name is : VS Small Portfolio
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
84%
0
0
USD
USD
759
USD
USD
20
99%
393
64%
49%
1.26
0.95
USD
USD
35%
1:500