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Сигналы / MetaTrader 5 / VS Small Portfolio VT 500
Qi Kai Fan

VS Small Portfolio VT 500

Qi Kai Fan
Qi Kai Fan

Qi Kai Fan

3.5 (2)
Hello everyone, nice to meet you all FX trading enthusiasts here in the mql5 community.
I have posted a certain number of signals, some of which are just for the convenience of my management. For example, some accounts with a leverage of 1000 cannot be followed due to system restrictions.
1 продукт 24 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 84%
VTMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
393
Прибыльных трейдов:
252 (64.12%)
Убыточных трейдов:
141 (35.88%)
Лучший трейд:
88.70 USD
Худший трейд:
-69.59 USD
Общая прибыль:
1 756.46 USD (391 906 pips)
Общий убыток:
-1 383.17 USD (494 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (97.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
154.42 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
49.41%
Макс. загрузка депозита:
13.85%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
170 (43.26%)
Коротких трейдов:
223 (56.74%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
6.97 USD
Средний убыток:
-9.81 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-56.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.24 USD (4)
Прирост в месяц:
1.34%
Годовой прогноз:
16.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
320.02 USD (31.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.02% (319.90 USD)
По эквити:
9.19% (77.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 315
NAS100. 29
EURUSD-ECN 28
BTCUSD 17
DJ30. 3
CHFJPY-ECN 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 410
NAS100. -35
EURUSD-ECN 28
BTCUSD -9
DJ30. -5
CHFJPY-ECN -16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 22K
NAS100. -33K
EURUSD-ECN 3K
BTCUSD -89K
DJ30. -4.2K
CHFJPY-ECN -2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +88.70 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +97.86 USD
Макс. убыток в серии: -56.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

VS Small Portfolio System.

This  is my new Portfolio designed for small money  Min is 500 usd, or from 1k for lower DD.

Each order with sl, no Martingale, no Grid.


Pairs: Gold mainly


Better to use same broker to copy , if u have no VT account , you can register here.

Or u can use VT copy function on same server ,  the signal name is :   VS Small Portfolio



Нет отзывов
2026.08.04 11:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 05:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 10:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 02:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 02:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 14:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.33% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VS Small Portfolio VT 500
30 USD в месяц
84%
0
0
USD
759
USD
20
99%
393
64%
49%
1.26
0.95
USD
35%
1:500
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