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Сигналы / MetaTrader 5 / BRAIN CAPITAL
Muhammad Sanusi

BRAIN CAPITAL

Muhammad Sanusi
Muhammad Sanusi

Muhammad Sanusi

"Enjoy Your Watch by Seeing My Trading Style"
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
Tickmill-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
489
Прибыльных трейдов:
402 (82.20%)
Убыточных трейдов:
87 (17.79%)
Лучший трейд:
101.40 USD
Худший трейд:
-151.00 USD
Общая прибыль:
904.12 USD (531 777 pips)
Общий убыток:
-910.54 USD (619 999 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (86.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.01 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
3.80%
Макс. загрузка депозита:
20.16%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
198 (40.49%)
Коротких трейдов:
291 (59.51%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
2.25 USD
Средний убыток:
-10.47 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-82.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-2.14%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.02 USD
Максимальная:
273.07 USD (14.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.12% (273.07 USD)
По эквити:
5.24% (91.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 462
BTCUSD 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 99
BTCUSD -101
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.3K
BTCUSD -506K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.40 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +86.79 USD
Макс. убыток в серии: -82.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
PUPrime-Live 6
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
Afterprime-Ltd
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.15 × 131
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 1049
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.39 × 146
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Exness-MT5Real21
4.75 × 4
TitanFX-MT5-01
4.99 × 82
еще 52...
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To maximize copy trading results, please use the same broker, account type, leverage, and equity.


Thank You.

&

Enjoy Your Trade.

Нет отзывов
2026.08.03 11:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 19:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 02:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.11 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.11 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.11 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.27 07:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.22 10:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.22 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BRAIN CAPITAL
50 USD в месяц
-0%
0
0
USD
1.7K
USD
5
45%
489
82%
4%
0.99
-0.01
USD
14%
1:100
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