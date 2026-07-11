- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
489
Прибыльных трейдов:
402 (82.20%)
Убыточных трейдов:
87 (17.79%)
Лучший трейд:
101.40 USD
Худший трейд:
-151.00 USD
Общая прибыль:
904.12 USD (531 777 pips)
Общий убыток:
-910.54 USD (619 999 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (86.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
210.01 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
3.80%
Макс. загрузка депозита:
20.16%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
198 (40.49%)
Коротких трейдов:
291 (59.51%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
2.25 USD
Средний убыток:
-10.47 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-82.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-2.14%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.02 USD
Максимальная:
273.07 USD (14.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.12% (273.07 USD)
По эквити:
5.24% (91.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|462
|BTCUSD
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|99
|BTCUSD
|-101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.3K
|BTCUSD
|-506K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +101.40 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +86.79 USD
Макс. убыток в серии: -82.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 6
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.39 × 146
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
45%
489
82%
4%
0.99
-0.01
USD
USD
14%
1:100