- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
489
盈利交易:
402 (82.20%)
亏损交易:
87 (17.79%)
最好交易:
101.40 USD
最差交易:
-151.00 USD
毛利:
904.12 USD (531 777 pips)
毛利亏损:
-910.54 USD (619 999 pips)
最大连续赢利:
34 (86.79 USD)
最大连续盈利:
210.01 USD (10)
夏普比率:
0.00
交易活动:
3.80%
最大入金加载:
20.16%
最近交易:
20 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
-0.02
长期交易:
198 (40.49%)
短期交易:
291 (59.51%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
2.25 USD
平均损失:
-10.47 USD
最大连续失误:
4 (-82.98 USD)
最大连续亏损:
-151.00 USD (1)
每月增长:
-10.22%
算法交易:
45%
结余跌幅:
绝对:
84.02 USD
最大值:
273.07 USD (14.12%)
相对跌幅:
结余:
14.12% (273.07 USD)
净值:
5.24% (91.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|462
|BTCUSD
|25
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|99
|BTCUSD
|-101
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.3K
|BTCUSD
|-506K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.40 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +86.79 USD
最大连续亏损: -82.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 6
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.39 × 146
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-0%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
45%
489
82%
4%
0.99
-0.01
USD
USD
14%
1:100