- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
38 (41.30%)
Убыточных трейдов:
54 (58.70%)
Лучший трейд:
100.04 USD
Худший трейд:
-37.39 USD
Общая прибыль:
1 124.59 USD (113 305 pips)
Общий убыток:
-831.50 USD (82 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (150.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.56 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
44.89%
Макс. загрузка депозита:
56.64%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
68 (73.91%)
Коротких трейдов:
24 (26.09%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
29.59 USD
Средний убыток:
-15.40 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-110.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-110.73 USD (8)
Прирост в месяц:
14.50%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
186.34 USD
Максимальная:
244.54 USD (94.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.34% (244.54 USD)
По эквити:
55.05% (34.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.04 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +150.56 USD
Макс. убыток в серии: -110.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is Chasing Pips on Gold.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
USD
294
USD
USD
7
29%
92
41%
45%
1.35
3.19
USD
USD
90%
1:500