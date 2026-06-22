- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
107
盈利交易:
46 (42.99%)
亏损交易:
61 (57.01%)
最好交易:
100.04 USD
最差交易:
-37.39 USD
毛利:
1 275.51 USD (128 732 pips)
毛利亏损:
-916.72 USD (91 069 pips)
最大连续赢利:
6 (150.56 USD)
最大连续盈利:
150.56 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
44.89%
最大入金加载:
56.64%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
35
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.47
长期交易:
83 (77.57%)
短期交易:
24 (22.43%)
利润因子:
1.39
预期回报:
3.35 USD
平均利润:
27.73 USD
平均损失:
-15.03 USD
最大连续失误:
8 (-110.73 USD)
最大连续亏损:
-110.73 USD (8)
每月增长:
31.93%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
186.34 USD
最大值:
244.54 USD (94.71%)
相对跌幅:
结余:
90.34% (244.54 USD)
净值:
55.05% (34.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|359
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.04 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +150.56 USD
最大连续亏损: -110.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
360
USD
USD
8
25%
107
42%
45%
1.39
3.35
USD
USD
90%
1:500