- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
187 (82.01%)
Убыточных трейдов:
41 (17.98%)
Лучший трейд:
47.85 USD
Худший трейд:
-32.95 USD
Общая прибыль:
1 017.59 USD (101 678 pips)
Общий убыток:
-502.32 USD (50 218 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (97.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.17 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
4.62%
Макс. загрузка депозита:
43.72%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
112 (49.12%)
Коротких трейдов:
116 (50.88%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
2.26 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-12.25 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-97.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.81 USD (5)
Прирост в месяц:
25.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
229.42 USD (29.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.77% (229.42 USD)
По эквити:
49.01% (234.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|515
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.85 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +97.17 USD
Макс. убыток в серии: -97.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|5.90 × 59
My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.
The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
65 USD в месяц
310%
0
0
USD
USD
401
USD
USD
11
100%
228
82%
5%
2.02
2.26
USD
USD
50%
1:500