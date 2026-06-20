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Сигналы / MetaTrader 4 / Gandoza Pro Trader ALPHA
Amine Lila

Gandoza Pro Trader ALPHA

Amine Lila
Amine Lila

Amine Lila

3 (2)
C
3 сигнала
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 65 USD в месяц
прирост с 2026 310%
VantageMarkets-Live 22
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
187 (82.01%)
Убыточных трейдов:
41 (17.98%)
Лучший трейд:
47.85 USD
Худший трейд:
-32.95 USD
Общая прибыль:
1 017.59 USD (101 678 pips)
Общий убыток:
-502.32 USD (50 218 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (97.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.17 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
4.62%
Макс. загрузка депозита:
43.72%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
112 (49.12%)
Коротких трейдов:
116 (50.88%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
2.26 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-12.25 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-97.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.81 USD (5)
Прирост в месяц:
25.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
229.42 USD (29.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.77% (229.42 USD)
По эквити:
49.01% (234.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 228
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 515
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.85 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +97.17 USD
Макс. убыток в серии: -97.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US09-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 20
5.90 × 59
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My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.

The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.

If you’re getting good results, I’d really appreciate you leaving a review. And if you ever have any questions or concerns, don’t hesitate to reach out—I’m always here to help.
Нет отзывов
2026.08.06 06:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.05 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 12:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 20:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 01:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.28 11:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.21 23:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.21 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.20 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gandoza Pro Trader ALPHA
65 USD в месяц
310%
0
0
USD
401
USD
11
100%
228
82%
5%
2.02
2.26
USD
50%
1:500
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